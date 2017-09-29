В Киеве проходит фестиваль молодых художников

29.09.2017, 14:39

Первый фестиваль молодых художников проходит с 28 сентября по 29 октября в Киеве (укр).

Перший Фестиваль молодих українських художників відкрився в "Мистецькому Арсеналі". Перший Фестиваль молодих українських художників презентували його засновники та організатори - Міністр культури України Євген Нищук, генеральний директор НКММК "Мистецький Арсенал" Олеся Островська-Люта, генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець та куратори проекту - Лізавета Герман, Марія Ланько, Катерина Філюк.

Засновником Фестивалю молодих українських художників є Міністерство культури України. Мистецька подія відбуватиметься що два роки на базі різних українських інституцій культури у форматі бієнале. Цьогоріч його організаторами визначено НКММК Мистецький арсенал» та Національний художній музей України, як інституції, що мають успішний досвід проведення заходів такого масштабу та можливість співфінансувати їх. Прагнучи, щоб такий досвід здобували інші інституції, Мінкультури планує передати естафету організатора наступної події (2019 року) центрові сучасного мистецтва або художньому музею іншого міста України.

Програма Фестивалю 2017 року складається з двох частин. Перша – конкурсні роботи молодих митців. Друга – виставковий проект авторитетних представників актуального українського мистецтва.

За результатами конкурсного відбору, до участі у Фестивалі молодих українських художників із 394 заявок, які надійшли для участі в мистецькій події, було запрошено 67 митців та мистецьких колективів.

Переважна більшість представлених проектів побудована з використанням таких медіа як відео, фотографія, а також графіка, живопис та скульптура.

Під час Фестивалю, який триватиме з 28 вересня по 29 жовтня, паралельно з художньою частиною діятимуть освітні та дискусійні програми в діалозі з художниками та партнерськими інституціями. Инф. Министерство культуры Украины



