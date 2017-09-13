В Киеве открылась выставка к 200-летию Айвазовского

13.09.2017, 14:08
В Киеве открылась выставка к 200-летию Айвазовского
В Киевской картинной галерее  (бывший Киевский музей русского искусства) 12 сентября открылась ретроспективная выставка картин Ивана Айвазовского "Гений и море. Традиции, поиски, открытия".     Выставка посвящена 200-летию со дня рождения художника-мариниста. На нынешней выставке  экспонируются более 60 произведений живописи и графики ХVІІІ- ХХ ст. из коллекции музея, объединенные  морской тематикой.   Также предусмотрен показ фотографий картин Айвазовського, утеряных музеем во время Второй мировой войны и экспонатов музея Шереметьевых: архивных материалов, фотографий, разнообразных предметов, которые находились на военных кораблях ХІХст., личных вещей морских офицеров - современников Айвазовского.   Особый интерес  вызывает музейное собрание из картин мастера, состоящее из 18 произведений живописи и графики. Все они отличаются высоким уровнем выполнения и дают представление о разных периодах творческой деятельности художника. Однако, организаторы выставки с определенной  целью отошли от монографического и хронологического показа.   В каждом зале рядом с произведениями Айвазовського представленны работы известных или малоизвестных мастеров, которые были предшественниками, учениками и последователями большого мастера. Такой подход визуализирует постоянные традиции и преемственность,  поиски и открытия маринистического направления в  живописи в течение двух последних столетий.   Выставка будет работать до 12 октября по адресу: ул. Терещенковская, 9 (Национальный музей "Киевская картинная галерея").

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