Джеймс Кэмерон приступил к съемкам "Аватар 2"

26.09.2017, 15:13

Голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам продолжения своего фильма "Аватар".

Всемирно известный блокбастер получит целых четыре сиквела, которые и начал снимать режиссер. Фильмы будут сниматься одновременно, но выходить с разницей в несколько лет. Общий бюджет всех частей картины составит 1 миллиард долларов США. Таким образом проект проект станет одним из самых дорогостоящих в истории кинематографа, учитывая бюджет всех четырех картин.

В апреле 2016-го Кэмерон объявил, что начал снимать все четыре части сиквела Аватар" одновременно. Ожидалось, что в общей сложности их продолжительность составит порядка восьми часов. Дата выхода фильмов на экраны неоднократно переносилась.



"Аватар" рассказывает о приключениях инвалида-морпеха на планете Пандора. Релиз фантастической ленты состоялся в 2009 году. Она получила три "Оскара" — за лучшую операторскую работу, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты. Картина считается самой коммерчески успешной в истории кинематографа — она собрала в мировом прокате почти 2,8 миллиарда долларов при бюджете 237 миллионов долларов

Ближайший "Аватар 2" должен выйти на большие экраны 18 декабря 2020 года. За ним последуют "Аватар 3" (17 декабря 2021 года), "Аватар 4" (20 декабря 2024 года) и "Аватар 5" , который завершит инопланетную франшизу 19 декабря 2025 года.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.