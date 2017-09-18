Скончался всемирно известный оперный певец Зураб Соткилава

18.09.2017, 13:22

Сегодня, 18 сентября, на 81-ом году жизни ушел из жизни Зураб Соткилава - грузинский и российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра.

Причиной смерти оперного певца Зураба Соткилавы стало онкологическое заболевание. О кончине артиста сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Зураб Лаврентьевич Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме. Начинал свою карьеру как футболист, с 1955 по 1959 год играл за тбилисское "Динамо", в составе которого в 1959 году стал бронзовым призером чемпионата СССР. Он также был капитаном молодежной сборной Грузии. В 1959 году Соткилаве пришлось завершить спортивную карьеру после полученных тяжелых травм.

Творческий путь певца начался в Тбилиси, в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 - 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе "Кармен", после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди", неоднократно выступал в самых известных театрах мира.

Церемония прощания с Зурабом Соткилавой пройдёт 20 сентября в Большом театре. Похоронят артиста на его родине - в Грузии.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.