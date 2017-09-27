27.09.2017, 17:45

С 30 сентября по 4 октября в столице пройдет I международный фестиваль театров кукол "Puppet. Up!". За шесть дней публике представят 24 спектакля, которые ни разу не игрались на украинской сцене — их презентуют труппы из 18 стран мира.

Новый фестиваль посвящен 90-летию Киевского академического театра кукол. Девиз нового фестиваля: "Puppet. Up!" - "Вперед, за куклой!". Директор-художественный руководитель Киевского академического театра кукол Ирина Черникова в одном из интервью отмечает, что это название рождалось в творческих муках, объявили даже конкурс на лучшее название. В конце остановились именно на "Puppet. Up!".

Среди фестивальных спектаклей, которые достойны внимания – немало интересных названий. В частности, кукольники из Ирана представят свою версию чеховской "Дамы с собачкой". Кукольники из Аргентины – "Голубой шарф". Художники из Германии -- "Необычное путешествие". А белорусский Государственный театр кукол – "Пансион "Belvedere"".

Фестивальная программа для взрослых также насыщена интересными событиями. Поклонников театра заинтересуют спектакль известного украинского режиссера Оксаны Дмитриевой и ее соратника-художника Натальи Денисовой. Этот тандем презентует в столице свой харьковский проект – "Мнимый больной" по комедии Мольера.

Все представления фестиваля (исключением станет лишь "Мнимый больной" Харьковского театра кукол, его представят в театре на Липках - ТЮЗе 2 октября) будут проходить в Киевском театре кукол "Замок на горе".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.