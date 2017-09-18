Объявлены лауреаты премии "Эмми" 2017 года

18.09.2017, 14:21

69 церемония вручения престижной награды Академии телевизионных искусств и наук США «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе 17 сентября в Microsoft Theater. Вручение «Эмми» является одним из важнейших событий в телевизионной индустрии. Награда присуждаются лучшим сериалам и шоу, а также лучшим актрисам и актерам на ТВ.

Главную награду премии получил сериал «Рассказ служанки». Сериал обошел таких номинантов, как «Карточный домик», «Корона», «Мир дикого запада» и «Очень странные дела».

«Рассказ служанки» снят по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, вышедшей в 1985 году. Премьера сериала состоялась 25 апреля, с тех пор вышли десять эпизодов.

Также награду лучшая актриса драматического сериала получила главная героиня «Рассказа служанки Элизабет Мосс.

Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг Браун в сериале «Это мы».

Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент», а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации «лучшая актриса» в этом жанре. Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале «Атланта»

«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Браун Стерлинг, сыгравший афроамериканца, усыновленного белой семьей, в драме NBC «Это мы».

Награду за лучший телевизионный фильм получил эпизод «Сан-Джуниперо» из сериала «Черное зеркало». Он был засчитан как отдельный фильм.

Лучшим мини-сериалом признана «Большая маленькая ложь», а сыгравшая в ней Николь Кидман получила «Эмми» как лучшая актриса в мини-сериале.

Актер Алек Болдуин получил премию «Эмми» как лучший комедийный актер второго плана за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. «Главной телезвездой прошедшего года стал Дональд Трамп — и Алек Болдуин, очевидно», — заметил ведущий церемонии Стивен Колберт.