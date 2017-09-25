В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

25.09.2017, 13:27

Пoртрет сэра Джoрджа Вильерса, первoго герцoга Бекингема, написанный всемирнo известным фламандским худoжником Питерoм Паулем Рубенсoм и считавшийся утерянным oколо 400 лет, найден в Шoтландии.

Правда о подлинности картины открылась случайно во время реставрации, когда были сняты верхние слои пыли краски. Картина датирована приблизительно 1625 годом и, по словам искусствоведов, являвляется важным элементом в понимании того, как художник пришел к жанру портрета. Написанный образ герцога Бекингема кисти фламандского художника XVII века был идентифицирован доктором Бендором Гровенором, ведущим программы "Потерянные шедевры" на телеканале BBC Four.

Герцог Бекингем, изображенный на полотне, был фаворитом короля Англии Якова I. При стареющем монархе Вильерс стал де-факто главой английского правительства и находился в отношениях с королем до самой смерти последнего. Герцог был убит в 1628 году бывшим военным, пуританином Джоном Фелтоном по религиозным соображениям.

"Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса", — заявил представитель фонда музеев Глазго Дэвид Макдональд.

Подлинность портрета также подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. По оценкам специалистов, стоимость полотна может составлять десятки миллионов фунтов.Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.