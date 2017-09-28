28.09.2017, 17:47

Международный фестиваль о правах человека Docudays UA стартует в октябре (укр).

Цього року найцікавіші документальні стрічки про права людини побачать мешканці понад 200 міст і містечок України. Традиційно Мандрівний Docudays UA триватиме до кінця грудня 2017 року й завітає до 22-х областей України: Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Луганської, Полтавської, Херсонської, Чернігівської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Донецької, Житомирської, Харківської, Вінницької, Одеської, Сумської, Закарпатської, Рівненської, Хмельницької, а також до АР Крим.

Першим містом, де відбудуться покази, стане Запоріжжя.Серед майданчиків для показів і обговорень фільмів – місцеві кінотеатри, будинки культури, школи та вищі навчальні заклади, кіноклуби й креативні простори, книгарні, бібліотеки, а також установи Державної кримінально-виконавчої служби України.

Важливою складовою заходів є дискусії, під час яких глядачі та глядачки матимуть нагоду поспілкуватися з режисер(к)ами стрічок, запрошеними правозахисниками(-цями), діяч(к)ами культури.

Головна тема цьогорічного фестивалю має назву «Чотири градуси» та присвячена проблемі зміни клімату й захисту довкілля. Екологи прогнозують: до кінця сторіччя саме на стільки підніметься середня температура на Землі, що спровокує природні катаклізми на планеті. Фестиваль пропонує відвідувач(к)ам стати каталізатором змін і подивитися на питання захисту довкілля з різних точок зору – не лише через кіно, а й через правопросвітницькі та правозахисні заходи, дискусії, екоакції.

Мета Мандрівного фестивалю – сприяти популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

Місія Мандрівного фестивалю – ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися найталановитіше та найактуальніше документальне кіно з усього світу. Таким способом сприяємо розвитку критичного мислення, формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності. Реалізуючи нашу місію, також сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов Украины.