В Киеве выступит легендарный Zucchero

14.09.2017, 13:42

Сегодня, 14 сентября, в Киеве е состоится единственный сольный концерт одного из лучших музыкантов планеты, певца и композитора Zucchero.

Выступление исполнителя состоится в рамках мирового тура "Black cat". "Тур длится больше года. Мы посетили множество стран и континентов. Были в Новой Зеландии, Америке, Европе. Состав, с которыми мы играем, работал с Prinсе, Beyonce", - рассказал музыкант.

Его называют голосом Италии. Популярность певца вышла далеко за границы родной страны. Альбомы Zucchero расходятся многомиллионными тиражами. За годы своей карьеры Zucchero работал с лучшими музыкантами планеты, среди них - Стинг, Джо Кокер, Лучано Паваротти, Пол Янг, Боно, Андреа Бочелли. Zucchero был номинирован на премию "Грэмми", получил две статуэтки World Music Awards, четыре награды Festival bar и шесть наград Wind Music Awards. На его счету 20 выпущенных дисков. Альбом "Blue's" сделал из Zucchero мегазвезду. В одной только Италии было раскуплено 1 миллион 300 тысяч копий этого диска.

В композициях Zucchero есть все - блюз, рок, соул, фанк и диско. Он является единственной неанглоязычной звездой, игравшей на легендарном Вудстоке, а также первым итальянским музыкантом, который был приглашен с выступлением в престижный лос- анджелесский клуб The House of Blues.



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.