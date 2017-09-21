Легендарному "Хоббиту" исполняется 80 лет

21.09.2017, 14:41

Ровно 80 лет назад, 21 сентября 1937 года, в британском издательстве Allen & Unwin была впервые опубликована повесть английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", ставшая впоследствии классикой детской литературы.

Однажды профессор англосаксонского языка в Оксфордском университете Джон Рональд Руэл Толкин занимался обычной работой - проверкой экзаменационных сочинений. Неожиданно в одной из работ он наткнулся на чистый лист. Рука профессора сама собой вывела на нем строчку: "В земле была нора, а в норе жил хоббит". Что это была за нора и уж тем более кто такой был этот хоббит, на тот момент не смог ответить бы и сам Толкин. За семь лет кропотливой работы сказка превратилась в книгу, ставшую одной из самых известных книг в истории. А затем превратилась в целую трилогию - уже не для детей, а для взрослых.

Работая над этой повестью, Толкин использовал мотивы древнеанглийской поэмы «Беовульф», а также скандинавской мифологии. Критики отмечают, что на это произведение повлияло также участие писателя в Первой мировой войне.

Сказочный мир, воспроизведённый в «Хоббите» содержит множество отсылок к современному миру. Например, в образе главного героя сосредоточены черты обывателя: домоседство, зажиточность, материализм, лишний вес, мещанство. На фоне старинного мира, который идеализируется в этой повести, хоббит выглядит анахронизмом.

"Хоббит" был несколько раз экранизирован. Наиболее известная экранизация - трилогия Питера Джексона, вышедшая на экраны в 2012-2014 годах.