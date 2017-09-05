05.09.2017, 16:28

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на своем официальном сайте, международные резервы Украины на 1 сентября, по предварительным данным, составляли $18,03 млрд (в эквиваленте).

Этого объема международных резервов хватит на 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверяет регулятор.

"Сегодня резервы находятся на уровне на 16% выше, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн, или 1,3%", - сообщает НБУ.

В августе на изменение объемов резервов влияли поступление в пользу правительства в сумме $351,5 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

На увеличение резервов также повлияли валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила $234 млн.

Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $448,7 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.