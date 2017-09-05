Число жертв урагана "Харви" превысило 60 человек

05.09.2017, 17:17

По меньшей мере 63 человек погибли в результате связанных с ураганом "Харви" причин в штате Техас (США).

Наибольшее количество пострадавших - в округе Харрис, где "Харви" нанес наиболее значительный ущерб. Здесь в результате урагана погибли около 30 человек.

Смертельные случаи в результате стихии подтверждены в 11 округах Техаса. Основной причиной фатальных исходов стали ситуации, когда паводковые воды застали людей врасплох, в частности на дороге, сообщили спасатели. Наводнение также помешало медикам и другим экстренным службам оперативно выезжать на вызовы.

В частности, шесть членов семьи, в том числе четверо детей, погибли, когда фургон, в котором они ехали, попал в водоем.

Отключение в результате урагана электричества лишило нескольких пожилых людей возможности пользоваться жизненно важным для них медицинским оборудованием.

Губернатор штата Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана потребуется от $150 млрд. до $180 млрд. Таким образом, "Харви" оказался самым разрушительным стихийным бедствием в США. Об этом сообщает телеканал "112".