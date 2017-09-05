США нарастят продажу высокотехнологичных вооружений Японии и Южной Корее

05.09.2017, 23:27

Вашингтон на фоне усиления напряженности вокруг КНДР готов нарастить объем высокотехнологичных вооружений, поставляемых Токио и Сеулу. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, 5 сентября, в Twitter.

"Я разрешаю существенно увеличить объем высокотехнологичных вооружений, продаваемых Соединенными Штатами Японии и Южной Корее", - написал глава Белого дома.

Ранее в понедельник, 4 сентября, Трамп во время телефонного разговора с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином дал понять, что Вашингтон готов к заключению многомиллиардного соглашения по продаже Сеулу оружия и военного оборудования "с целью максимально увеличить давление на КНДР".

В действующем двустороннем соглашении США и Южной Кореи прописана максимально допустимая дальность полета ракет, стоящих на вооружении южнокорейской армии, - 800 км, и вес боеголовок - до 500 кг. Об этом сообщает Deutsche Welle.