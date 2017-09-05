Лоукостер Buta Airways начал выполнять рейс Киев-Баку из международного аэропорта "Киев"

05.09.2017, 23:44

5 сентября 2017 года из международного аэропорта "Киев" лоукост-авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейс Киев-Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Цена билета стартует от 800 грн в одну сторону, предлагается 2 тарифа.

Buta Budget – перевозка багажа оплачивается отдельно, предусмотрен только провоз ручной клади, также нельзя обменять или возвратить билет.

Buta Standard – бесплатный провоз багажа 10 кг, позволяет обменивать или возвращать авиабилеты со штрафом 50% от стоимости.

Авиакомпания Buta Airways - дочь авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева. Об этом сообщают "Українські Новини".