В Бразилии обвиняют в коррупции двух бывших президентов

06.09.2017, 09:42

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано представил Верховному суду запрос на предъявление официального обвинения двум бывшим президентам страны. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По словам прокурора бывшие главы государства Луис Инасио Лулу да Силва и Дилма Руссефф были вовлечены в коррупционный скандал вокруг выплат миллиардных взяток левой Партией трудящихся во время их пребывания у власти.

Верховный суд в ближайшее время решит будет ли экс-президентам выдвинуто обвинение.

Ранее, 13 июля 2017 года, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным по обвинению об отмывании денег и коррупции. Он приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.