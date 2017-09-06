Верховная Рада потратила более миллиона гривен на перенос экспозиции "Прапор України"

06.09.2017, 09:59

1,3 млн. грн. стоил перенос стационарной экспозиции "Прапор України" в Верховной Раде Украины. Это следует из тендерной документации, размещенной на сайте публичных закупок Prozorro.

Перенос флага со второго этажа на лестницу между первым и вторым этажом значатся в документах как "капитальный ремонт и реставрация", пишет Украинская правда.

В тендере участвовала одна фирма - ООО "Строительно-реставрационная фирма Возрождение", владелец фирмы Ярослав Граужис в 6-м созыве был помощником депутата-регионала Юлии Ковалевой.

Протокол согласования договорной цены с стороны Верховной Рады подписал первый заместитель руководителя Аппарата ВРУ - управляющий делами Петр Боднар.

Напомним, что 23 августа стационарную экспозицию "Прапор України" в Верховной Раде открыл Андрей Парубий. Об этом сообщают "ICTV Факты".