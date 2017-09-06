ОБСЕ зафиксировала передвижение техники боевиков

06.09.2017, 10:25

В оккупированной части Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 11 реактивных систем залпового огня террористической организации ДНР.

Также наблюдатели констатировали отсутствие двух самоходных гаубиц. Террористы отказали в доступе к одному из мест размещения отведенного тяжелого вооружения представителям ОБСЕ.

За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения террористов наблюдатели ОБСЕ видели три танка (Т-72) боевиков, следовавших на юг неподалеку оккупированного поселка Успенка, в 23 км к юго- западу от Луганска. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.