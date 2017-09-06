06.09.2017, 10:47

С начала года на офицерские должности в ВСУ принято 110 женщин, об этом рассказал директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Анатолий Петренко.

Всего в рядах Вооруженных Сил Украины служат 53 703 женщины, 3209 из которых - офицеры.

Также в рамках Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины будет создана рабочая группа по гендерным вопросам в секторе безопасности и обороны. Об этом во время пятого заседания Комиссии проинформировала ее председатель - Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула необходимость скорейшего создания института гендерных советников в силовых структурах.

Сейчас организация «ООН Женщины» завершает исследование о необходимости введения такого института.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины