06.09.2017, 12:43

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о регулировании деятельности по предоставлению небанковских кредитов под залог движимого имущества.

Председатель комитета Сергей Рыбалка отметил: "На сегодняшний день в Украине работает около 470 ломбардов. Гарантии для клиентов ломбардов сейчас минимальны. В частности, отсутствуют какие-либо гарантии сохранности заложенного имущества. Огромные процентные ставки вводят клиента в заблуждение манипуляциями с их расчетом, и клиент имеет минимум информации о реальном уровне переплат по сравнению с банковскими кредитами".

Он подчеркнул, что только по официальным данным, объем ломбардного рынка составляет 16-17 млрд гривен, а на самом деле эти суммы значительно больше.

"На сегодняшний день в Украине работает около 470 ломбардов. Гарантии для клиентов ломбардов сейчас минимальны. В частности, отсутствуют какие-либо гарантии сохранности заложенного имущества. Огромные процентные ставки вводят клиента в заблуждение манипуляциями с их расчетом, и клиент имеет минимум информации о реальном уровне переплат по сравнению с банковскими кредитами", — рассказал С.Рыбалка.

По словам Сергея Рыбалка, после многочисленных дискуссий и учета многих замечаний в комитете был разработан законопроект №6569, который урегулирует этот рынок и позволит более эффективно работать самим ломбардам, а их клиентам — чувствовать себя более защищенными.

Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.