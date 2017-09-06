Ураган "Ирма" может угрожать Флориде

06.09.2017, 12:57

Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане и которому уже присвоена пятая - высшая категория, двинулся в сторону Пуэрто-Рико и Виргинских островов и уже дал о себе знать в северной части Карибского бассейна ураганными ветрами, волнами и дождем.



Эпицентр урагана, как ожидают синоптики, пройдет через северные Подветренные острова и восточную часть Пуэрто-Рико сегодня, 06.09.2017, а к концу недели может оказаться во Флориде. Причем, он придет на американскую территорию сразу после разрушительного шторма "Харви", от последствий которого до сих пор приходят в себя Луизиана и Техас.



Президент США Дональд Трамп во вторник объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде и на американских территориях Пуэрто-Рико и Виргинских островов, указав на необходимость мобилизовать абсолютно все ресурсы перед приходом урагана.



По информации специалистов, ураган "Ирма" может стать одним из пяти сильнейших ураганов за последние 80 лет и самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений.



Из-за приближения урагана "Ирма" в двух заморских территориях Франции - Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - объявлен наивысший уровень угрозы.



Ожидается, что ураган "Ирма", приблизится к французским территориям сегодня, 06.09.2017. Метеослужба зафиксировала скорость ветра 295 км/час. Об этом пишет газета "Сегодня".