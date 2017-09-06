Владимир Гройсман: мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный сезон

06.09.2017, 13:19

"Мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, все будет нормально с электроэнергией, все будет нормально с теплом", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

Кабинет Министров Украины в рамках подготовки к отопительному сезону полностью обеспечил все условия для создания топливных запасов и материально-технических средств. В то же время В.Гройсман подчеркнул, что вопрос тарифообразования и создания запасов топлива - это исключительная компетенция местных властей, которые сейчас располагают всеми необходимыми ресурсами.

"Это компетенция местных властей - убирать должным образом тротуары, дороги, поддерживать транспорт... И средства на это мы передали, - сказал Глава Правительства. - Все должны четко осознавать ответственность".

Премьер-министр сообщил, что 15 сентября состоится всеукраинский селектор, где руководители областей представят данные о подготовке регионов к зиме. "Также прошу дружить с синоптическими службами, чтобы первый снег не упал на головы неожиданно", - добавил Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.