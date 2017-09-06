"Киевводоканал" планирует повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод

06.09.2017, 13:40

"Киевводоканал" планирует с 2018 года повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод с 15,8 до 18,5 гривень за кубометр, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании отметили, что решение принято в связи с ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений и повышением зарплаты.

Протокол заседания направлен на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее, 12 мая, тариф на холодное водоснабжение и водоотвод увеличился с 13,77 до 15,79 грн/куб. м. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".