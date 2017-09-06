Кабмин снизит ставки портовых сборов с 1 января 2018 года

06.09.2017, 13:52

Кабинет Министров Украины в рамках политики развития транзитного потенциала Украины и использования логистических возможностей государства принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года.

Соответствующее решение было принято в среду, 6 сентября, на заседании Правительства.

Комментируя принятое решение, Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул: "Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.