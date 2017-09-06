Европейский суд отверг иски Венгрии и Словакии по отмене миграционных квот

06.09.2017, 15:08

Венгрия и Словакия подали иски в Европейский суд правосудия с требованием отменить введенные в 2015 году квоты в отношении приема мигрантов. Они утверждали, что при принятии системы квот были допущены процедурные нарушения.

Их иски были поддержаны Польшей, где к власти пришло правое правительство.

Однако теперь они отвергнуты высшей судебной инстанцией ЕС, в решении которой говорится: "Суд отвергает иски, представленные Словакией и Венгрией, в отношении временного механизма обязательного размещения беженцев, обратившихся с просьбой об убежище".

Решение суда окончательное и не подлежит апелляции.

Венгрия не приняла ни одного мигранта со времени вступления в силу европейской системы квот по размещению мигрантов. Об этом сообщает BBC Русская служба.