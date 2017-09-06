За время конфликта в Сирии химическое оружие было применено 33 раза

06.09.2017, 15:24

В среду, 6 сентября, Комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию событий в Сирии сообщила, что имеет доказательства причастности сирийских правительственных войск к химической атаке, которая произошла в апреле этого года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает Deutsche Welle.

Правительство Сирии неоднократно отрицало использование его войсками химоружия.

Как сообщили в ООН, за время конфликта в Сирии зафиксировано применение химического оружия 33 раза при этом 27 раз к химическим атакам прибегали правительственные войска, а ответственных за еще шесть атак комиссия еще не определила.

Нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло 4 апреля в провинции Идлиб, по данным свидетелей ядовитый газ распылили военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии. Об этом сообщает УНИАН.