В Киеве пройдет десятый фестиваль современного искусства Гогольфест

06.09.2017, 16:59

С 7 по 17 сентября в Киеве будет проходить мультидисциплинарный фестиваль Гогольфест. В этом году он юбилейный - десятый. Фестиваль объединит участников из 12 стран и предложит посетителям более 100 мероприятий.

Впервые это важное культурное событие будет проходить одновременно на двух локациях: в экспоцентре ВДНХ и Довженко-центре.

Тема нынешнего фестиваля - ковчег, который олицетворяет спасение, путешествие и саму колыбель жизни. Программа фестиваля представит сразу несколько направлений искусства: театр, музыку, танец и ArkSquat как место творчества художников, дизайнеров и графиков. Отдельно планируется около десятка событий для детей разных возрастов.

Организаторы мероприятия поделили все события фестиваля на Зеленую и Красную программу. Зеленая программа включает в себя большинство запланированных событий и локаций, которые могут посещаться ежедневно при наличии абонемента.

В Красную программу включены несколько масштабных событий, на которые будут продаваться отдельные билеты.

Традиционно состоится программа кинопоказов. В этом году события кинопрограммы пройдут в Центре Довженко и будут разбиты на несколько частей: осенний кинолекторий "Культурфильм: Эросфера" от киноведов Центра и программа "Кино с Андреем Алферовым", в рамках которой покажут новые и старые украинские фильмы и несколько картин из репертуара дистрибьюторов артхаусного кино.

Кинолекторий Центра Довженко будет посвящен двум фильмам, снятым в 1990-е - "Обнаженная в шляпе" и "Страсти по Анжелике" Александра Полынникова. Каждый фильм будет представлен киноведами. Кроме того, в рамках "Культурфильма" пройдут лекции Александры Набиевой, Александра Ивашины и Татьяны Дашковой о телесности и культуре.

В программе: "Слишком поздно" Денниса Хоупа; беседа с писателем и сценаристом Андреем Дмитриевым об экранизациях произведений Гоголя, показ фрагментом итальянской и мексиканской адаптаций "Ревизора", эпизод голливудской экранизации "Тараса Бульбы"; показ и обсуждение фильмов "Стремглав" Марины Степанской, "Припутни" Аркадия Непиталюка; показ документального фильма "Дэвид Линч: жизнь в искусстве"; разговор с режиссером Романом Балаяном об урбанистике в украинском кино с показом фрагментов "Киевских фресок" Сергея Параджанова; показы фильмов "Учитель" Кирилла Серебренникова, "Манифест" Джулиана Роузфельда, "Шамара" Натальи Андрейченко, "В отрыве" Сергея Волкова, "Допрос" Эреза Пери, "Радиомечты" Бабака Джалала, "Скоро все закончится" Алексея Рыбина; показ рабочих материалов фильма и обсуждение экранизации "Ворошиловграда" с режиссером Ярославом Лодыгиным и Владимиром Яценко. Вход на показы - по однодневным билетам или абонементам фестиваля.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.