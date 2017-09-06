Побережью США угрожает новый тропический шторм - "Катя"

06.09.2017, 17:27

Побережье Северной Америки ждут новые испытания - у берегов Мексики образовался тропический шторм "Катя". Как сообщают метеорологи, порывы ветра достигают 65 километров в час.

Ожидается, что в течение двух дней шторм усилится. Сейчас "Катя" находится в 165 километрах от материка над Мексиканским заливом и движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.



Шторм "Катя" возник одновременно с ураганом "Ирма", который сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида.

Как сообщалось ранее, Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил "Ирме" максимальную - пятую категорию. Порывы ветра достигают 295 километров в час. Об этом сообщают "Подробности".