Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости

07.09.2017, 09:37

Парламент Каталонии после длительных дебатов одобрил закон регламентирующий проведение референдума о независимости. За закон проголосовали 72 депутата, а 11 воздержались. Представители Социалистической партии Каталонии и Народной партии покинули зал перед голосованием, они заявили, что будут обжаловать это решение, сообщает El Pais.

Правительство Испании обратилось в Конституционный суд, Мадрид призывает суд не только отменить решение Барселоны, но и привлечь к уголовной ответственности сепаратистов т.к. Конституция Испании не допускает раздел страны.

По данным Reuters, число сторонников независимости Каталонии снижается по мере улучшения экономической ситуации в Испании, однако большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Напомним, что прошлый референдум прошел в ноябре 2014 года, тогда Конституционный суд Испании обязал власти региона отменить голосование, тем не менее более 80% проголосовали за отделение от Испании. Об этом сообщает "Радио Свобода".