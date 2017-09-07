В Госпогранслужбе назвали ответственного за пропуск Саакашвили на территорию Украины

07.09.2017, 09:53

Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный инспектор пограничной службы. Такое заявление сделал первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Василий Серватюк на заседании подкомитета парламентского антикоррупционного комитета в среду, 6 сентября, передает ТСН.

"Решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы. И одним из основных условий пропуска или непропуска - это документ, который дает право пересечения государственной границы. Если господин Михеил Саакашвили предоставит действительный документ, который дает право инспектору пограничной службы принять решение о пропуске, он будет пропущен. Если не предоставит - будет непропущен", - заверил Серватюк.

Ранее, 26 июля, Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства.

Саакашвили, в свою очередь, пообещал вернуться в Украину 10 сентября и оспорить лишение его гражданства в суде. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".