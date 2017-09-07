Украина дебютирует на Международном кинофестивале в Торонто

07.09.2017, 15:04

Сегодня в Торонто стартует 42 Международный кинофестиваль, на котором в этом году впервые будет представлена и Украина.

Фестиваль откроет шведская спортивная драма "Борг/Макинрой" о противостоянии двух легендарных теннисистов - шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя на кортах Уимблдона. Фильм снял датский режиссер Янус Мец Педерсен, а главные роли в нем сыграли Сверрир Гуднасон и Шайа ЛаБаф.

Главной наградой кинофестиваля в Торонто традиционно является Приз зрительских симпатий. Фильмы будут представлены в ряде программ и секций, а жюри в составе режиссеров Вима Вендерса (Германия), Малгожаты Шумовской (Польша) и Чэня Кайгэ (Китай) будет работать лишь в одной из них – секции «Платформа».

В этом году впервые на Международном кинофестивале в Торонто будет представлена и Украина. В рамках кинофестиваля будет работать национальный стенд Украины и пройдут Дни украинского кино.

В частности, по словам гендиректора компании "Артхаус Трафик", которая является организатором Дней украинского кино в Торонто, Дениса Иванова, в программе Дней с 8 по 10 сентября будут показаны различные фильмы, снятые в последнее время в Украине. Это и новейшие релизы, которые увидел украинский зритель - «DZIDZIO Контрабас» и «Червоный», и фильм «Попутчики» Аркадия Непиталюка, который выйдет в конце сентября, и «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко, и фестивальные хиты - «Школа №3» и «Процесс» об Олеге Сенцове, поскольку очень важно говорить о нем на разных площадках. Информация о Сенцове также будет распространяться на украинском стенде, который будет работать с 7 до 17 сентября.

42 Международный кинофестиваль в Торонто продлится до 17 сентября. Об это сообщает ЛІГАБізнесІнформ