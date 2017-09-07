07.09.2017, 15:11

Кабинет Министров Украины принял постановление "О реализации пилотного проекта по организации электронных торгов (аукционов) с использованием электронной торговой системы Prozorro.Продажи". Постановление дает "зеленый свет" государственным предприятиям, учреждениям и организациям на добровольное присоединение к Prozorro.Продажи, отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов во время брифинга.

"ProZorro стартовало по государственным закупкам, потом мы перешли к продаже активов обанкротившихся банков, и вот теперь - к продаже имущества и права аренды госпредприятиями, - рассказал он. - При этом мы идем тем же путем, как и с закупками. Сначала пилотный проект, привлечения участников на добровольной основе, отработки процедур. А потом - законодательное утверждение. ".

Сегодня к ProZorro.Продажи уже присоединилось несколько крупных государственных предприятий, а также местные органы власти, рассказал руководитель проекта Алексей Соболев. Буквально накануне декларацию о присоединении к ProZorro.Продажи подписала городской совет Хмельницкого.

Со своей стороны Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина, отметил, что отсутствие нормативно-правовой базы для подключения к системе ProZorro.Продажи не давало возможности государственным предприятиям начать продавать более прозрачно.

"На сегодня, через ProZorro.Продажи государственные предприятия реализовали активов на около 50 млн грн. Конкуренция на этих торгах составила более 3,5 участника на торги. Такая конкуренция свидетельствует о высоком доверии потенциальных покупателей государственных активов в систему. Однако, этот объем продаж является очень незначительным по сравнению с общим объемом того, что могут продавать государственные предприятия. Проблемой, с которой мы столкнулись во время развития этого проекта, было то, что несмотря на хорошие показатели работы системы, государственные предприятия не имели законодательной базы для использования ProZorro.Продажи. С официальным утверждением "пилота" у коррупционеров и тех, кто был неуверен в возможности использовать систему, меньше оправданий отказываться от неизбежных изменений ", - считает он.

Леонид Антоненко, депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам собственности, рассказал о том, почему надо присоединиться к Prozorro.Продажи.

"Киев в прошлом году продал имущества на 100 млн грн. При прозрачных процедур можно было бы получить в 2 или 3 раза больше. Поэтому представители всех фракций Киевсовета уже поддержали переход на Prozorro.Продажи, и уже на следующей неделе проект решения будет вынесен на голосование. к сожалению администрация города пока это решение не поддерживает. Такое положение вещей приводит к коррупции и уменьшает поступления в городской бюджет. Мы надеемся, что информирование о преимуществах прозрачной системы позволят убедить Киевскую городскую администрацию сделать этот важнейший и шага ", - отметил он.

Об этом сообщает "Правительственный портал".