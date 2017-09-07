07.09.2017, 15:23

В местные бюджеты Прикарпатья за январь-август 2017 поступило 2684,3 млн. грн. налоговых платежей, что на 670,8 млн. грн больше чем в соответствующем периоде 2016 года.

Основным источником наполнения местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общих поступлениях составляет 59%. С начала года этого налога в местный бюджет поступило 1591,4 млн. грн., что больше на 552,6 млн. грн. чем за аналогичный период 2016 года.

Следующими по уровню уплаты стали: земельный налог - 279 млн. грн. что на 42 млн. грн. больше чем в соответствующем периоде прошлого года, единый налог - 315 млн. грн., которого поступило на 103 млн. грн. больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поступления экологического налога за восемь месяцев текущего года составили 209,1 млн.грн., акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров -114,3 млн. грн.

За пользование лесом, недрами и водой субъекты хозяйствования Прикарпатья заплатили в бюджет почти 35,3 млн. грн. В частности, доля рентной платы за использование лесных ресурсов наибольшая - 21,7 млн. грн. За использование недр местные бюджеты получили 6,6 млн. грн. и за специальное использование воды 7 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.