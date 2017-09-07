Минсоцполитики презентовало кампанию "Изучай английский" – Леся Украинка, Григорий Сковорода и Гарри Поттер

07.09.2017, 15:41

Сегодня, 7 сентября, в Укринформе состоялась презентация коммуникационной кампании Министерства информационной политики Украины – "Изучай английский".

Планируется распространение лайтбоксов, видеороликов, в частности в аэропортах, железнодорожном транспорте и на телеканалах.

Артем Биденко, государственный секретарь Министерства информационной политики Украины, рассказал во время мероприятия, что это кампания по поощрению изучения английского и других языков, которая стартует с октября месяца текущего года.

"Реклама должна быть не только имиджевой, но и нести в себе конкретный посыл. Поэтому, чтобы поощрить украинцев изучать, в частности, английский, для соцрекламы мы выбрали традиционных героев - украинских известных писателей, таких как Леся Украинка и Григорий Сковорода, а также героев массовой поп-культуры - аллюзию на Гарри Поттера и "Звездные войны".

Мустафа Найем, народный депутат Украины, соучредитель инициативы Go Global по продвижению и изучению в Украине иностранных языков рассказал, что "Наша цель - сделать изучение английского и других иностранных языков определенным модным трендом среди украинцев, ведь знание иностранного языка должно быть не целью, а инструментом для использования всех возможностей, которые открывает нам мир. Именно поэтому инициатива GoGlobal поддерживает коммуникационную кампанию "Изучай английский" и приобщается к распространению материалов кампании".

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства информационной политики Украины.