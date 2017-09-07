Количество жертв ураганов неумолимо растет

07.09.2017, 16:08

В американском штате Техас количество погибших из-за урагана "Харви" увеличилось по меньшей мере до 70 человек. Гибель людей из-за урагана зафиксировали в 13 округах штата, в частности лишь в одном округе Харрис погибли по меньшей мере 30 человек.

Как уже сообщалось, 5 сентября, власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана "Ирма", который сформировался в Карибском море. А 6 сентября власти США мобилизовали Национальную гвардию для ликвидации возможных последствий удара стихии.



В США были затоплены города Хьюстон и Корпус Кристи, около 250 шоссе оказались заблокированы, ветром оборваны линии электропередачи, в результате чего около 155000 человек остались без электроснабжения. Власти Техаса оценили ущерб от урагана в более чем $125 млрд. Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить на ликвидацию последствий стихии более $7,8 млрд



Как уже сообщалось, ураган "Ирма" обрушился на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Жертвами стихии на французских территориях, по предварительным оценкам, стали 9 человек. 25 человек пострадали, 1400 жителей островов остались без крова. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, ураган разрушил 95% острова Сен-Мартен. На английской заморской территории Ангилья погиб по меньшей мере один человек. Как сообщил премьер-министр французской заморской территории Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сила ветра в центре урагана достигала 298 км/ч. Об этом пишет газета "Сегодня".