Порошенко предложил Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года

07.09.2017, 16:46

Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент согласовать и внести изменения в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности.

Во время ежегодного Послания в Верховную Раду Украины Петр Порошенко отметил, что до конца текущей каденции еще более двух лет, а нынешний Парламент уже установил абсолютный рекорд по результативным голосованиям с лишениием депутатской неприкосновенности.

"Впервые представление поступают не только на оппозиционеров или так называемых "ничьих" внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции», - отметил он.

"Призываю, - как вы, наверное, и ожидали - внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность", - обратился Глава государства к парламентариям.

При этом Президент предложил принять это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады.

Инф. официального сайта Президента Украины.