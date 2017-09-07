Порошенко предложил Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года

Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент согласовать и внести изменения в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности.
Во время ежегодного Послания в Верховную Раду Украины Петр Порошенко отметил, что до конца текущей каденции еще более двух лет, а нынешний Парламент уже установил абсолютный рекорд по результативным голосованиям с лишениием депутатской неприкосновенности.
"Впервые представление поступают не только на оппозиционеров или так называемых "ничьих" внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции», - отметил он.
"Призываю, - как вы, наверное, и ожидали - внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность", - обратился Глава государства к парламентариям.
При этом Президент предложил принять это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады.
Инф. официального сайта Президента Украины.