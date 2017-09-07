"Голубые каски" должны размещаться на всей территории конфликта на Донбассе

07.09.2017, 16:54

Вашингтон осторожно приветствует предложение России о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, но настаивает, что миротворцы должны быть размещены на всей территории конфликта на востоке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.



В Госдепартаменте отметили, что инициатива по отправке миротворцев ООН в Украину "заслуживает рассмотрения". Белый Дом считает, что подобная миротворческая сила была бы способна защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить государственный суверенитет Украины.



"Любая подобная миротворческая сила должна получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины", - заявила Х. Нойерт.



Через полторы недели Петр Порошенко планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где состоятся сложные, по его словам, переговоры по миротворческой миссии на Донбассе.



"Через 1,5 недели я отправляюсь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и уверен, что совместными усилиями с помощью международных партнеров, прежде всего Германии, Франции и США, мы обязательно установим, мы обязательно вернем оккупированные территории и восстановим суверенитет Украины", - сказал Президент. Об этом пишет газета "День".