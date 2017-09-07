Президент о борьбе с коррупцией: трудно поставить хэштег "перемога", но и клеймить хэштегом "зрада" неправильно

07.09.2017, 16:56

Во время ежегодного Послания к Верховной Раде Президент Петр Порошенко отметил, что сейчас самым болезненным и сложным вопросом в проведении реформ является борьба с коррупцией. "Если говорить языком Интернета и социальных сетей, здесь трудно поставить хэштег "перемога", но и клеймить вопрос хэштегом "зрада" – тоже неправильно", - отметил Президент.

Глава государства отметил необходимость продемонстрировать решительные дальнейшие действия.

"Сейчас на конкурсной основе, под пристальным контролем общественности и с ее участием, мы создали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по предупреждению коррупции. Кардинальные изменения происходят в Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальной полиции. Там тоже практикуются конкурсы и аттестационные процедуры, привлекаются кадры извне системы, создаются новые управления внутреннего контроля вроде Генеральной инспекции в ГПУ", - отметил он.

Глава государства отметил: "Борьба с коррупцией - это не только вопрос справедливости и торжества закона. От ее успешности или наоборот - зависят инвестиционный климат, экономическая ситуация, прогресс в решении социальных вопросов".

Президент поддержал идею и обратился к правительству ее обработать и заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года, чтобы оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и перекрытия различных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы.

Инф. официального сайта Президента Украины.