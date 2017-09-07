С 9 сентября в Украине увеличатся минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков

07.09.2017, 17:28
С 9 сентября вступит в силу постановление Кабинета Министров Украины от 9 августа 2017 №634 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков", которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 №957 и повышены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
Так, произойдет подорожание:
- водки и ликероводочных изделий - с 14% до 20%;
- виски, рома и джина - до 7%;
- коньяка - с 14% до 29%;
- вина - с 7% до 14%.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.