С 9 сентября в Украине увеличатся минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков

07.09.2017, 17:28

С 9 сентября вступит в силу постановление Кабинета Министров Украины от 9 августа 2017 №634 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков", которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 №957 и повышены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Так, произойдет подорожание:

- водки и ликероводочных изделий - с 14% до 20%;

- виски, рома и джина - до 7%;

- коньяка - с 14% до 29%;

- вина - с 7% до 14%.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.