Министры обороны стран ЕС рассмотрели варианты действий в случае кибератаки

07.09.2017, 17:42

В четверг, 7 сентября, в Таллине прошли первые учения для министров обороны стран ЕС по реагированию на кибератаки. Главы военных ведомств стран Евросоюза рассмотрели варианты действий в случае кибератаки, была смоделирована атака на компьютерные системы военного штаба ЕС в Риме.

Целью этих учений было показать различные варианты действий в подобных ситуациях.

По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен это были "явно увлекательные учения", которые продемонстрировали важность координации действий внутри ЕС.

Министр указала на отличие кабератак от нападений с применением традиционного оружия: "Противника крайне сложно идентифицировать. Нападение проходит тихо, незаметно, но вся его мощь ощущается, когда проявляется его полное воздействие". Об этом сообщает Deutsche Welle.