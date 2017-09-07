МИД: Украина осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков

07.09.2017, 17:52

МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

Согласно обнародованному 6 сентября тематическому докладу СММ "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ" за январь-июнь 2017 года именно на территории неконтролируемых Правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской области было зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей.

Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, которое иногда сопровождалось насилием.

В докладе, в частности, отмечается, что "гибель одного из членов патруля СММ во время инцидента, произошедшего 23 апреля около Пришиба (район вне правительственного контроля), стала самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели Миссии в такой опасной среде".

Системные ограничения относительно передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки российско-украинской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаях. Такие действия РФ являются грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойных поставок оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.