07.09.2017, 18:11

Автомобильное предприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров арендовало на 4 месяца 2 электромобиля Nissan LEAF. Об этом говорится в соответствующем договоре автопредприятия с ООО "Кар Рентал Украина" от 5 сентября, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.

Общая сумма договора 197 999,28 гривен, а размер арендной платы за пользование одним автомобилем в сутки составляет 838,98 гривен (двумя - 1 677,96 гривен).

Ранее Кабмин арендовал у ООО "Кар Рентал Украина" на 3 месяца 2 электромобиля Nissan LEAF за 148,4 тыс. гривен. Об этом сообщают "Українські Новини".