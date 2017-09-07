"Укрпочта-банк" не будет создан – Минфин выступает против

07.09.2017, 18:44

Министерство финансов Украины выступает против того чтобы "Укрпочта" оказывала финансовые услуги, об этом заявила Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов.

"Кабинет министров уже принял заключение по этому вопросу - оно негативное, мы не поддерживаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о позиции Минфина относительно возможного создания "Укрпочта-банка".

Публичное акционерное общество "Укрпочта" планировало предоставлять банковские услуги жителям сёл, надеясь, что Верховная Рада примет законопроект относительно финансовых услуг в области почтовой связи. Об этом сообщает УНИАН.