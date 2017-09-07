ГФС: Почти 95% заявленного к возмещению НДС возвращается плательщикам в течение месяца

07.09.2017, 22:10

В течение января-августа 2017 плательщикам возмещено 77,9 млрд. грн. налога на добавленную стоимость при заявленных 75,3 млрд. грн. Об этом сообщил и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ГФС, которое состоялось 7 сентября.

"Почти 95% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок", - рассказал Мирослав Продан.

Из общей суммы нынешнего возмещения более 65% возвращено плательщикам в течение апреля-августа 2017 года. Так, из заявленных в этот период 47,7 млрд. грн. возмещено 51,0 млрд. грн. НДС.

По словам директора Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Елены Антиповой, с начала внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС с 1 апреля 2017 задолженность по возмещению этого налога сокращено на 93,6%, или почти на 14,3 млрд. грн.

«Если на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения НДС - общая задолженность составила 15,3 млрд. грн., то в первый месяц работы электронного режима долг сократился на 11,5 млрд. грн. - до 3,8 млрд. грн. На 1 сентября этот показатель уже составил 971 млн грн. Только за первые дни сентября сумма задолженности уменьшилась еще более чем на 67 млн. грн. Надеемся, что в ближайшие месяцы вопрос долгов по возмещению НДС будет полностью закрыто. Это один из приоритетов для ГФС », - отметила Елена Антипова.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.