08.09.2017, 10:26

В Генеральной прокуратуре Украина заявили, что запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Министерство юстиции Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ писали, что по словам замминистра юстиции Сергея Петухова, Михеил Саакашвили фигурирует в четырех уголовных производствах, открытым по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии.

"Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины, запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины", - пояснила Сарган.

Комментируя сообщение Радио Свобода от 6 сентября 2017 года – там, сославшись на ГПУ, сообщили, что в 2017 году запросы от Грузии на выдачу Саакашвили в Украину не поступали – Л.Сарган написала, что это заявление было действительным до 5 сентября, когда заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов рассказал, что Грузия обратилась к Украине по поводу розыска, заключения под стражу и экстрадиции Саакашвили. Об этом пишут "Факты и комментарии".