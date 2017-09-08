В Минрегионе планируют конкурсы на 70 должностей и увеличение заработной платы втрое

08.09.2017, 10:56

Команде Минрегиона было представлено видение реформирования Министерства, цель - усилить эффективность работы ведомства и обеспечить лидерство во внедрении ключевых реформ. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Уже на следующей неделе будут объявлены конкурсы на 70 должностей в новые директораты. Для усиления профессиональной способности Министерства - привлечения и удержания лучших работников - втрое увеличивается уровень заработной платы.

"Согласно нашей миссии мы сосредоточимся исключительно на: разработке и внедрении наших ключевых реформ, выявлении реальных проблем в сферах политики и предложениях Правительства обоснованных вариантов их решения; осуществлении среднесрочного бюджетного планирования и координации ресурсов в наших сферах; осуществлении нормативно-правового регулирования сфер политики; мониторинге и оценке эффективности реализации внедрения политики. С этой целью состоится изменение структуры и создание новых подразделений - директоратов политики, которые будут отвечать за одну или несколько сфер", - отметил Геннадий Зубко.

Об этом сообщает "Правительственный портал".