Коты из Эрмитажа погибли при пожаре в музее

08.09.2017, 14:47

Государственный Эрмитаж потерял в пятницу, 8 сентября, четырех штатных четырехлапых сотрудников-хранителей музейных фондов. Эрмитажные коты задохнулись во время пожара.

Почти четыре десятка пожарных машин и 120 человек личного состава были задействованы в тушении одной комнаты в подвале Зимнего Дворца. Из задымленных помещений вывели 20 человек. Как выяснилось, в семиметровом помещении горела обшивка, а расположение и геометрия подсобки препятствовали оперативному доступу к очагу возгорания. По предварительным данным, причиной пожара могли быть окурок или самовозгорание проводки. На работе музея инцидент не отразился.

От дыма погибли четыре музейных кота. Это произошло из-за отравления газом, который образовался после возгорания. Пятого кота удалось спасти.

Всего в подвалах Эрмитажа обитает от 50 до 70 истребителей грызунов.

Эрмитажные коты официально содержатся на территории Зимнего дворца и борются с размножением крыс и мышей в Государственном Эрмитаже. Статус "охранников картинных галерей" им пожалован еще Екатериной II.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.