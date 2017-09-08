На заработки в Россию украинцы едут по привычке

08.09.2017, 14:57

Точно неизвестно сколько украинцев выезжает в Россию на заработки, есть только данные о тех, кто пересекает границу. В первом полугодии этого года, по данным Государственной погранслужбы Украины, российско-украинскую границу пересекли 2 млн. 165 тыс. человек.

"Львов-Москва" - самый популярный поезд из Украины в РФ. Так, по данным "Укрзализныци", с января по август им воспользовались 87 000 человек, проводники говорят, что большинство пассажиров из Львова направляются на заработки.

Стоит отметить, что большинство из тех кто направляется в Россию на заработки едут на сезонные работы. Так, по данным исследования, проведенного киевской социологической группой "Рейтинг", таких — 88%.

Председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что в Россию украинцы едут на заработки по привычке, сформировавшейся еще во время существования СССР. "Ну и не надо забывать об отсутствии языкового барьера, что помогает украинцам чувствовать себя увереннее в России", - объясняет он.

Между тем социологи прогнозируют постепенное уменьшение числа украинских гастарбайтеров в РФ, даже если до сих пор это не стало ощутимым. По данным исследования "Рейтинга", украинские заробитчане все больше мечтают о работе в ЕС: 23% опрошенных сказали, что хотят в Германию, 22% - в Польшу, 10% - в Италию. И только 6% рассказали, что хотят работать в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.