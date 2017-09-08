Растаможка авто с еврономерами будет стоить не меньше 1000 евро

08.09.2017, 15:05

От 1 до 1,4 тысяч евро должны будут заплатить владельцы машин с еврономерами, ввезенными в Украину. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в комментарии "Эспрессо.TV".

Ставки акциза установлены в евро и будут зависить от объема двигателя.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - отметила Южанина.

Необходимые изменения уже внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".