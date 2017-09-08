Геннадий Зубко: Экономии потребления на уровне 30% недостаточно

08.09.2017, 15:16

Уменьшение нагрузки на украинские семьи от коммунальных платежей, повышение качества услуг для потребителей, внедрение энергоэффективности на региональном уровне и активизация процесса создания в регионах ОСМД. Так Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал подписание Меморандума между Минрегионом, Ассоциацией городов Украины и ОО "Всеукраинский совет председателей ОСМД".

"Приняты ключевые законы по энергоэффективности - о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, об энергоэффективности зданий, о Фонде ЭЭ. Это стимулирует введение учета ресурсов и уменьшает финансовую нагрузку на потребителя. Сейчас уровень установки приборов учета по Украине - 71,4. Необходимо оборудовать еще почти 22 500 домов", - отметил Геннадий Зубко.

Он отметил важность активизации в регионах муниципальных программ по софинансированию мероприятий по энергоэффективности. По его словам, формирование института ответственного собственника является ключевым условием для углубления реформы.

"Крайне важная задача - активизация процесса создания ОСМД, то есть создание института ответственного и эффективного собственника жилья", - отметил он.

Геннадий Зубко отметил, что старт деятельности Фонда энергоэффективности позволит ОСМД получить как финансовую, так и техническую поддержку.

"Наша цель - создать в Украине сеть технической поддержки с привлечением различных источников финансирования, в частности на уровне международных доноров. Отработали в Меморандуме вопрос поддержки руководителей ОСМД. Ведь уровень экономии ресурсов на уровне 30% уже недостаточен. Мы должны стремиться к показателю в 70%, которого достигли отдельные ОСМД в Луцке или Днепре. Меморандум определяет механизмы ответственности центральной и местных властей за направления реформы. Ее результатом должно быть ощутимое снижение потребления ресурсов, а также - экономия средств потребителей", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Об этом сообщает "Правительственный портал".