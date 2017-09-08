Биографический фильм «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри и группе «QUEEN» выйдет на экраны в 2018 году.

08.09.2017, 15:49
Рами Малек в роли Фредди Меркьюри

Журнал Entertainment Weekly показал первый кадр из фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen. Роль фронтмена группы  Фредди Меркьюри исполнит актер Рами Малек,  известный зрителям по сериалу "Мистер Робот".

Фото актера в роли культового исполнителя было опубликовано в Сети 5 сентября, в день рождения Меркьюри (ему исполнился б 71 год).  Подбор актера получился не случайным - режиссеры фильма сразу заметили удивительное портретное сходство между Фредди и Рами.

Существует несколько людей в музыкальной истории, которые так же узнаваемы, как фронтмен группы Queen Меркьюри. И речь не только о его внешности, но и о четырехоктавном диапазоне голоса певца.  Рами хорошо знаком с этим фактом.

Режиссер фильма - Брайан Сингер, снявший фильмы "Люди Икс" и "Операция Валькирия". Над фильмом работали участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

Премьера фильма запланирована на 25 декабря 2018 года.

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